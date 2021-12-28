Водоканал сообщает об аварийных отключениях воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно приостановлено водоснабжение по таким адресам в городе Сумы:
Проезд Горовой с 1 по 18, ул. Сумско-Киевских дивизий, 4, 6, 6/1, ул. Сергея Табалы (Севера), 52а, 52б, школа №24, пожарное депо.
После завершения работ подача воды будет восстановлена.
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