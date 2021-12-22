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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:30160

На Сумщине ранее судимый поживился чужим имуществом

Полицейские Ахтырки разоблачили злоумышленника, обворовавшего чужое домовладение.

Воспользовавшись отсутствием хозяев дома, злоумышленник проник в чужое домовладение и похитил оттуда запчасти от транспортного средства. Правоохранители изъяли похищенное и уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления.

В полицию обратился 63-летний житель Ахтырки и сообщил, что за время его отсутствия неизвестные проникли в его домовладение и украли запчасти к автомобилю на сумму около пяти тысяч гривен.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина.

Похищенное правоохранители изъяли.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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