График работы сумских пунктов вакцинации на ближайшие выходные В Сумах Центры массовой вакцинации в пятницу, 7 января работать не будут. В выходные дни, 8 и 9 января, вакцинация будет проводиться согласно графику.

7 января вакцинация против COVID-19 не будет производиться.

8 и 9 января 2022 года в Сумах продолжат работу Центры массовой вакцинации в следующих локациях по следующему графику:

в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 1) – 8 и 9 января с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул.Харьковская, 2/2) – 9 января с 10:00 до 16:00 часов.

в ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) – 8 и 9 января с 09:00 до 14:00 часов.

8 и 9 января 2022 года можно привиться от COVID-19 в следующих амбулаториях города:

- амбулатория КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" г.Сумы, ул. Ильинская, 48/50 с 09:00 до 14:00.

- амбулатория КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" г.Сумы, ул. Ковпака, 7 с 9:00 до 14:00.

- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СМР г.Сумы, ул. Привокзальная, 3-А с 09:00 до 14:00.