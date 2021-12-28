График работы сумских пунктов вакцинации на ближайшие выходные

7 января вакцинация против COVID-19 не будет производиться.
8 и 9 января 2022 года в Сумах продолжат работу Центры массовой вакцинации в следующих локациях по следующему графику:
в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 1) – 8 и 9 января с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул.Харьковская, 2/2) – 9 января с 10:00 до 16:00 часов.
в ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) – 8 и 9 января с 09:00 до 14:00 часов.
8 и 9 января 2022 года можно привиться от COVID-19 в следующих амбулаториях города:
- амбулатория КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" г.Сумы, ул. Ильинская, 48/50 с 09:00 до 14:00.
- амбулатория КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" г.Сумы, ул. Ковпака, 7 с 9:00 до 14:00.
- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СМР г.Сумы, ул. Привокзальная, 3-А с 09:00 до 14:00.
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