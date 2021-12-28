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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:49221

График работы сумских пунктов вакцинации на ближайшие выходные

В Сумах Центры массовой вакцинации в пятницу, 7 января работать не будут. В выходные дни, 8 и 9 января, вакцинация будет проводиться согласно графику.

7 января вакцинация против COVID-19 не будет производиться.

8 и 9 января 2022 года в Сумах продолжат работу Центры массовой вакцинации в следующих локациях по следующему графику:

в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 1) – 8 и 9 января с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул.Харьковская, 2/2) – 9 января с 10:00 до 16:00 часов.

в ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) – 8 и 9 января с 09:00 до 14:00 часов.

8 и 9 января 2022 года можно привиться от COVID-19 в следующих амбулаториях города:

- амбулатория КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" г.Сумы, ул. Ильинская, 48/50 с 09:00 до 14:00.

- амбулатория КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" г.Сумы, ул. Ковпака, 7 с 9:00 до 14:00.

- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СМР г.Сумы, ул. Привокзальная, 3-А с 09:00 до 14:00.

Общество CoVID-19 Вакцинация
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10.30; 13.30
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Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Театралізоване дитяче шоу "Новорічна фантазія"
Театралізоване дитяче шоу "Новорічна фантазія"
Праздники Сумська обласна філармонія
12.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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