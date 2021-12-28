На Сумщине дали 6 лет наркодилеру К 6 лишению свободы приговорен мужчина за незаконное обращение психотропного вещества «PVP».

При публичном обвинении Сумской областной прокуратуры приговором суда от 24 декабря 2021 года 33-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении и сбыте психотропных веществ и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 307 УК).

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый систематически сбывал наркозависимым лицам в г. Сумы психотропное вещество «PVP». В частности, задокументировано, как вблизи озера Чеха обвиняемый продал знакомому за 500 грн полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, которое является особенно опасным психотропным веществом «PVP».

В суде обвиняемый вину свою отрицал, объяснил, что договорился продать знакомому психотропы за 500 грн, однако на самом деле планировал его «кинуть», чтобы забрать деньги. Утверждал, что запретных веществ у него не было, их ему подкинул знакомый.

Досудебное расследование проведено следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.