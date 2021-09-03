На Сумщине средняя зарплата перевалила за 12 тысяч Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в ноябре 2021 года.

В ноябре 2021 г. начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 326 грн (в целом по Украине -14 282 грн).

По сравнению с ноябрем 2020 г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 22,1%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 9,3%.

Самая высокая средняя зарплата была на предприятиях по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – 22 668 грн, на предприятиях по снабжению электроэнергией и газом – 16 928 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 16 425 грн, в добывающей промышленности – 15 741 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 875 грн, здравоохранения и предоставление социальной помощи – 11 137 грн, образования – 10 233 грн. Наименьшими были начисления работникам почтовой и курьерской деятельности – 6 163 грн.