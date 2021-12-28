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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11212

На Сумщині громадська організація за рік видала наркозалежним більше 800 тисяч безкоштовних шприців

За 2021 рік громадська організація «Клуб «Шанс» безкоштовно видала 891 103 шприца для наркозалежних області. Про програми профілактики соціально-небезпечних хвороб і допомогу споживачам наркотиків на Сумщині — далі.

Минулого року клієнтами «Клубу «Шанс» були 6 974 споживачі ін’єкційних наркотиків в Сумській області. Із ними працювали соціальні працівники напрямку профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику.

Споживачі наркотиків мають більший ризик зараження вірусом імунодефіциту людини через можливу ризиковану поведінку. Спільне використання шприців, взаємодія з чужою кров’ю під час ін’єкцій, незахищений секс чи секс під психоактивними речовинами — підвищують ризик розповсюдження соціально-небезпечних хвороб.

Окрім шприців, на стаціонарних пунктах і в мобільній амбулаторії «Клубу «Шанс» споживачам наркотиків за рік безкоштовно видали 174 834 презервативи і 11 620 лубрикантів.

Клієнтам організації, які є наркозалежними, абсолютно безкоштовно провели 15 523 асистовані тести на ВІЛ. У роботі використовували швидкі тести, результати яких відомі вже за 15 хвилин із точністю до 99%. Також фахівці «Клубу «Шанс» зробили 15 359 скринінгів на туберкульоз.

За рік соціальні працівники провели для клієнтів 75 986 консультацій на теми профілактики ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів, захворювань, які передаються статевим шляхом, уникнення передозувань, важливості тестування тощо.

Робота громадської організації «Клуб «Шанс» з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику  фінансується за кошти Державного бюджету України.

Общество
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