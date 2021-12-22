На Сумщине распространитель пропаганды в «Одноклассниках» отделался штрафом

Соответствующий документ появился в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Суспільне.
По версии следствия, в мае 2020 года в социальной сети "Одноклассники" мужчина лайкнул и поделился публикацией - агитационной открыткой с изображениями советского герба, звезды с серпом и молотом. На ней была надпись "Один народ". Над звездой — три современных флага Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь. В результате ее пересмотрели 66 человек и один — поставил отметку "нравится", говорится в документе.
Действия мужчины сторона обвинения квалифицировала по ч. 2 статьи 109 УК Украины как распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.
Обвиняемый свою вину признал. Суду объяснил, что призывать кого-либо к таким действиям не собирался. Он ли лайкнул ту картинку или нет, — не помнит, говорится в решении суда.
Его признали виновным и назначили штраф в сумме 4250 гривен. Также он должен оплатить расходы по судебной экспертизе стоимостью 6537 гривен. На обжалование приговора есть 30 дней.
Обвиняемому – 56 лет, он – житель с. Плавище Роменского района, участник боевых действий, награжден государственными наградами. Его сын является ветераном войны. Мужчина ранее не был судим, имеет на содержании мать и жену, которая находится на пенсии.
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