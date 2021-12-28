В Тростянце спасатели высвободили легковушку из снежного заноса

Для оказания помощи привлекалось отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, в машине находилась владелица легковушки и ребенок. С помощью специального аварийно-спасательного автомобиля спасатели высвободили автомобиль и отбуксировали на безопасный участок пути. После чего помогли добраться до дома. Владелец автомобиля поблагодарила работников Службы спасения за оказанную помощь.
Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.