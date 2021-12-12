В Шостке наградили лучшего иностранного кадета британской Королевской военной академии (видео)

Мэр Николай Нога вручил ему Почетное отличие исполнительного комитета. Он отметил, что шосткинцы – активные, умные, смелые люди и пример тому Павел Лэйси, пишет Шостка.инфо.
Наш земляк учился в школе №7, окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Сейчас является третьекурсником Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. В 2020 году он прошел отбор на обучение в Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания).
Обучение длилось год, в течение которого были теоретические и практические занятия. По итогам обучения наш земляк награжден Международным мечом как лучший иностранный кадет.
Интересно, что по желанию Павел Лэйси после получения капитанского звания сможет преподавать в Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте.
Вооруженные силы Украины поздравляют курсанта Павла Лэйси с успешным завершением обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее...