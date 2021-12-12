Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40260

В Шостке наградили лучшего иностранного кадета британской Королевской военной академии (видео)

4 января в городском совете наградили шосткинца Павла Лэйси, ставшего лучшим иностранным кадетом британской Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте.

Мэр Николай Нога вручил ему Почетное отличие исполнительного комитета. Он отметил, что шосткинцы – активные, умные, смелые люди и пример тому Павел Лэйси, пишет Шостка.инфо.

Наш земляк учился в школе №7, окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Сейчас является третьекурсником Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. В 2020 году он прошел отбор на обучение в Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания).

Обучение длилось год, в течение которого были теоретические и практические занятия. По итогам обучения наш земляк награжден Международным мечом как лучший иностранный кадет.

Интересно, что по желанию Павел Лэйси после получения капитанского звания сможет преподавать в Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте.

Общество Павел Лэйси
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Лучшим иностранным кадетом Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст стал уроженец Шостки
12.12.2021 13:10

Лучшим иностранным кадетом Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст стал уроженец Шостки

Вооруженные силы Украины поздравляют курсанта Павла Лэйси с успешным завершением обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее...

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 129 человек
Сегодня 08:36
На Сумщине дали 6 лет наркодилеру
Сегодня 15:31
На Сумщине средняя зарплата перевалила за 12 тысяч
Сегодня 15:15
На Сумщині громадська організація за рік видала наркозалежним більше 800 тисяч безкоштовних шприців
Сегодня 15:11
На Сумщине распространитель пропаганды в «Одноклассниках» отделался штрафом
Сегодня 15:06
Сумські рятувальники перевіряють стан протипожежної безпеки лікувальних закладів
Сегодня 15:00
В Тростянце спасатели высвободили легковушку из снежного заноса
Сегодня 14:56
В Шостке наградили лучшего иностранного кадета британской Королевской военной академии (видео)
Сегодня 14:40
Талановиті діти Сум: учениці музичної школи стали призерками Міжнародного конкурсу
Сегодня 14:14
В Сумах в ДТП пострадала пассажирка
Сегодня 13:31
Сегодня сумские баскетболисты сыграют на Кубок Украины (трансляция)
Сегодня 13:00
Житель Сумщины украл из авто отчима 30 тысяч
Сегодня 12:17
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.