Рятувальники Сумщини нагадують настоятелям культових закладів правила пожежної безпеки

Рятувальники провели з настоятелями храмів протипожежні інструктажі, оглянули на відповідність вимогам нормативних актів стан електромереж і приладів, шляхів евакуації, а також первинних засобів пожежогасіння.
Під час профілактичної роботи надзвичайники нагадали алгоритм першочергових дій у разі виникнення пожежі, іншої надзвичайної події та надали профілактичні листівки з питань безпеки життєдіяльності.
Сумське районне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області