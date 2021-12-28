Рятувальники Сумщини нагадують настоятелям культових закладів правила пожежної безпеки Напередодні Різдва Христового співробітники Сумського районного управління ГУ ДСНС України у Сумській області здійснили профілактичні огляди стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки культових закладів Сумського району.

Рятувальники провели з настоятелями храмів протипожежні інструктажі, оглянули на відповідність вимогам нормативних актів стан електромереж і приладів, шляхів евакуації, а також первинних засобів пожежогасіння.

Під час профілактичної роботи надзвичайники нагадали алгоритм першочергових дій у разі виникнення пожежі, іншої надзвичайної події та надали профілактичні листівки з питань безпеки життєдіяльності.

Сумське районне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області