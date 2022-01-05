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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31338

В Сумах в ДТП пострадала пассажирка

3 января, около 19 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Металлургов.

На месте происшествия охранники порядка предварительно выяснили, что 25-летний водитель автомобиля BMW, не соблюдая безопасный боковой интервал, допустил столкновение с транспортным средством Honda, водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате происшествия 57-летняя пассажирка автомобиля Honda получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции для выяснения всех обстоятельств.

Право Дтп
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