В Сумах в ДТП пострадала пассажирка

На месте происшествия охранники порядка предварительно выяснили, что 25-летний водитель автомобиля BMW, не соблюдая безопасный боковой интервал, допустил столкновение с транспортным средством Honda, водитель которого двигался во встречном направлении.
В результате происшествия 57-летняя пассажирка автомобиля Honda получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции для выяснения всех обстоятельств.
3 января примерно в 3:40 утра произошло дорожно-транспортное происшествие возле села Коцупиевка Роменского района....
1 января, около 5 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....
Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль въехал в электроопору....
1 января в 10:49 отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части привлекалось для оказания помощи....
Патрульные разыскали несовершеннолетнего водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия....