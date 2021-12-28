Житель Сумщины украл из авто отчима 30 тысяч Разбив стекло в автомобиле, 30-летний мужчина проник в чужой автомобиль и угнал украл 30 000 гривен.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 63-летний житель Ахтырского района. Мужчина сообщил, что обнаружил исчезновение немалой суммы денег, которые он хранил в своем автомобиле.

Выездом на место происшествия полицейские установили, что к краже причастен 30-летний пасынок мужчины, который знал, где тот прячет деньги. Присвоив их, злоумышленник поехал в столицу, чтобы там на них погулять.

Уже очень скоро правоохранители разыскали и задержали его.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". За содеянное ему грозит до шести лет лишением свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.