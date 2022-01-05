Сумські рятувальники перевіряють стан протипожежної безпеки лікувальних закладів Сумським районним управлінням Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області відповідно до доручення Прем’єр – міністра України від 30.12.2021 року у термін з 31.12.2021 року по 04.01.2022 року було проведено обстеження протипожежного стану всіх лікувальних закладів на території Сумського району.

Під час заходів рятувальники приділили особливу увагу стану систем пожежної сигналізації, протипожежного водопостачання, шляхів евакуації, електропостачання, а також наявності первинних засобів пожежогасіння.

А також співробітники ДСНС з обслуговуючим персоналом закладів провели додаткові інструктажі з правил пожежної безпеки, роз’яснили порядок дій на випадок пожеж та надзвичайних ситуацій та порядок використання первинних засобів пожежогасіння.

Також керівникам об`єктів для усунення порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що мають місце на об`єктах, була надана практична допомога щодо їх усунення.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області