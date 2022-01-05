Сумські рятувальники перевіряють стан протипожежної безпеки лікувальних закладів

Під час заходів рятувальники приділили особливу увагу стану систем пожежної сигналізації, протипожежного водопостачання, шляхів евакуації, електропостачання, а також наявності первинних засобів пожежогасіння.
А також співробітники ДСНС з обслуговуючим персоналом закладів провели додаткові інструктажі з правил пожежної безпеки, роз’яснили порядок дій на випадок пожеж та надзвичайних ситуацій та порядок використання первинних засобів пожежогасіння.
Також керівникам об`єктів для усунення порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що мають місце на об`єктах, була надана практична допомога щодо їх усунення.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області