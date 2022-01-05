В подъезде многоэтажки на сумчанина напали двое

В полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил, что в одном из подъездов многоэтажного дома в Сумах двое злоумышленников, угрожая применить нож, отобрали у него золотое кольцо.
На место происшествия немедленно отправились оперативные работники Сумского районного управления полиции. И уже довольно скоро полицейским удалось установить лиц, причастных к совершению данного преступления.
Ими оказались ранее судимые 37-летний и 32-летний местные жители. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
В полиции было открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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