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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:24922

В подъезде многоэтажки на сумчанина напали двое

В подъезде многоэтажки двое неизвестных злоумышленников, угрожая местному жителю расправой, отобрали у него золотое кольцо и скрылись с места происшествия.

В полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил, что в одном из подъездов многоэтажного дома в Сумах двое злоумышленников, угрожая применить нож, отобрали у него золотое кольцо.

На место происшествия немедленно отправились оперативные работники Сумского районного управления полиции. И уже довольно скоро полицейским удалось установить лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ими оказались ранее судимые 37-летний и 32-летний местные жители. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В полиции было открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Разбой
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