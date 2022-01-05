На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 129 человек COVID-19 подтвердили у 129 человек (Конотопский р-н – 17, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 13, Сумской р-н – 81, Шосткинский р-н – 5).

По состоянию на 5 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 421 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2845 летальных исходов, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 126 290 человек, из них за прошедшие сутки – 393 (Конотопский р-н – 70, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 129, Сумской р-н – 102, Шосткинский р-н – 55).