На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 129 человек

По состоянию на 5 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 421 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2845 летальных исходов, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 126 290 человек, из них за прошедшие сутки – 393 (Конотопский р-н – 70, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 129, Сумской р-н – 102, Шосткинский р-н – 55).
Об этом сообщили в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации....
COVID-19 подтвердили у 37 человек (Конотопский р-н – 14, Сумской р-н – 23)....
COVID-19 подтвердили у 37 человек (Конотопский р-н – 5, Сумской р-н – 32)....
COVID-19 подтвердили у 74 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 7, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 139 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 17, Роменский р-н – 21, Сумской р-н –...