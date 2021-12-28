В Сумах пройдет хоккейный уик-энд В субботу, 8 января, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах состоится хоккейный матч, посвященный дню рождения Валерия Бермудеса.

Известному хоккейному и футбольному тренеру исполняется 70 лет. На площадке в товарищеском матче сойдутся его коллеги и воспитанники. Начнется игра в 9:00.

А в 13.00 на лед выйдут юные хоккеисты. В матче чемпионата Украины по хоккею среди команд U-12 хоккейный клуб «Сумы» примет харьковский «Союз». Второй матч состоится в воскресенье в 9:00.

Кроме того, в воскресенье в трех группах стартует чемпионат Сумской области по хоккею.