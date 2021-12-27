Сумчан приглашают стать наставниками для детей наименее защищенных категорий Сумской городской центр социальных служб приглашает сумчан присоединиться к дружеской команде наставников.

С 2020 года на территории Сумской городской территориальной громады официально внедрено наставничество. Тогда 10 взрослых людей разных профессий, взглядов и возрастов стали взрослыми друзьями, значимыми людьми для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в детском доме.

В 2021 году прошли обучение еще восемь новых кандидатов в наставники, волонтеров, желающих поддержать и помочь детям не только словом, но и делом.

Сумским городским центром социальных служб было проведено мероприятие, приуроченное к Международному дню волонтера, целью которого было отметить результаты действующих наставников, предоставить официальные документы кандидатам в наставники, которые только начали свое дело, и поздравить их с праздниками. Поэтому впереди еще больше детей, которые получат столь необходимое для них человеческое тепло и поддержку.

Встреча проходила на базе Центральной городской библиотеки имени Т.Г. Шевченко. Наставники приняли участие в интересной игре для развития эмоционального интеллекта, пообщались в кругу дружных единомышленников, обсудили волнующие вопросы, поделились опытом.

Сумской городской центр социальных служб приглашает присоединиться к дружеской команде наставников. За более подробной информацией можно обратиться в центр, находящийся по адресу: ул. Харьковская, 42, телефон 70-06-07.