В Сумском районе на пожарах погибли двое Сегодня в Сумском районе произошло два пожара с жертвами.

В с. Беликовка погиб 58-летний мужчина, в с. Рудка – 51-летний. Оба проживали одиноко, злоупотребляли алкогольными напитками, сообщили в Сумском районном управлении ГСЧС Украины.