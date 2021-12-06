В Белополье пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки

О возгорании сообщил владелец. На тушение направили очередной караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил двигатель, переднюю часть легкового автомобиля. Возникла угроза распространения огня на весь автомобиль.
В 13:35 возгорание было локализовано и не допущено взрыва газовой установки, а в 13:43 - пожар ликвидирован.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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