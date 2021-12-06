В Белополье пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки 3 января в 13:19 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ЗАЗ «1105» по ул. Полтавский полк в г. Белополье.

О возгорании сообщил владелец. На тушение направили очередной караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил двигатель, переднюю часть легкового автомобиля. Возникла угроза распространения огня на весь автомобиль.

В 13:35 возгорание было локализовано и не допущено взрыва газовой установки, а в 13:43 - пожар ликвидирован.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.