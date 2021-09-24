На Сумщине задержали двух разбойников, напавших на пенсионера Чтобы обогатиться, злоумышленники ворвались в дом пенсионера и, нанеся мужчине телесные повреждения, завладели его ценными вещами.

Событие произошло еще в сентябре в пгт Воронеж Шосткинского района. Там неизвестные мужчины разбили окно в доме пенсионера, залезли внутрь и применив силу, завладели телевизором и мобильным телефоном.

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск злоумышленников.

Недавно оперативные работники Шосткинского районного управления полиции совместно с работниками других оперативных служб полиции области разоблачили и задержали мужчин, причастных к этому преступлению. Ими оказались ранее судимые жители Шосткинского района.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность мужчин к совершению других преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.