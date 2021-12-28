В центре Сум на остановке умер мужчина Об инциденте написал в Фейсбуке сумчанин Александр Сергеевич Малиновский.

«Неприятная ситуация, но скорая как для города ехала слишком долго!!! Мужчина ждал свой автобус... очень жаль», - написал он. Происшествие произошло на остановке на ул. Набережная р. Стрелка.