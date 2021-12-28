На Сумщине в аварию попала маршрутка с пассажирами: двое пострадавших

Маршрутка "Лебедин-Киев" съехала в кювет. По данным очевидцев, маршрутка перекинулась дважды, была с пассажирами. «Скорая» и полиция прибыли примерно через 2 часа.
Как выяснилось, водитель никого не вызывал, потому что, по его словам, "все живы", и никого не нужно вызывать.
Известно, что в ДТП пострадали две женщины.
Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, на месте происшествия выяснилось, что две пострадавшие отказались от госпитализации и продолжили путь на другой маршрутке, в которую пересадили всех пассажиров.
На водителя, за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, составили административный протокол по статье 124.
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