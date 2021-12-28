В пожаре на Сумщине погиб мужчина

По прибытию к месту пожара одного отделения дежурного караула 17-й ГПСЧ 4 ГПСЗ и работников местной пожарной команды с. Яровое было установлено, что центр пожара находится в помещении дома, входная дверь в которую была заперта изнутри. Используя средства защиты органов дыхания и выломав входную дверь дома, работники пожарно-спасательной службы в одной из комнат жилого дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни, как впоследствии выяснилось, это был хозяин дома, 1953 г.р., проживавший одиноко и злоупотреблявший спиртным.
В ходе проведенной проверки по факту пожара было установлено, что пожар возник из-за неосторожно брошенного окурка на пол, что и привело к трагическому происшествию.
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