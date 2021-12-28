Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:06167

На Сумщине прогнозируют дожди

До конца рабочей недели в Сумской области погоду будет определять циклон.

Сохранится неустойчивая с осадками в виде дождя и мокрого снега, теплее обычной погода.

5 января: облачно, ночью дождь с мокрым снегом, слабый гололед, днем небольшой дождь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.

6 января: облачно, ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Завтра на Сумщине прогнозируют сложные погодные условия
02.01.2022 13:24

Завтра на Сумщине прогнозируют сложные погодные условия

В связи с выходом активного циклона 3 декабря по Сумской области и Сумы ожидаются сложные погодные условия....

На Сумщине продолжатся температурные качели
01.01.2022 19:08

На Сумщине продолжатся температурные качели

В ближайшие дни на Сумщине сохранится неустойчивая, более теплая обычная погода....

Новый год Сумы встретят с плюсом
31.12.2021 12:38

Новый год Сумы встретят с плюсом

В новогоднюю ночь и 1 января погоду будет формировать котловина циклона и атмосферные фронты....

Новогодние праздники на Сумщине пройдут под влиянием Скандинавского циклона
29.12.2021 14:56

Новогодние праздники на Сумщине пройдут под влиянием Скандинавского циклона

Ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега, временами с дождем и колебания температуры....

На Сумщине прогнозируют метель
28.12.2021 16:49

На Сумщине прогнозируют метель

Сумской областной центр гидрометеорологии предупреждает жителей Сумщины об ухудшении погодных условий....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек
Сегодня 09:24
На Сумщине задержали двух разбойников, напавших на пенсионера
Сегодня 15:55
В центре Сум на остановке умер мужчина
Сегодня 15:50
На Сумщине в аварию попала маршрутка с пассажирами: двое пострадавших
Сегодня 15:22
На Сумщине прогнозируют дожди
Сегодня 15:06
На Сумщине легковушка слетела в кювет: пострадала пассажирка
Сегодня 14:36
На Сумщине полностью вакцинировалось от COVID-19 свыше 45% взрослого населения
Сегодня 13:30
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)
Сегодня 12:50
Малюнки на фронт: сумські заклади освіти долучилися до різдвяної акції
Сегодня 12:10
На Сумщине 22,7% коек загружены больными COVID-19
Сегодня 11:26
Сумские власти ждут следующей трагедии на остановке
Сегодня 11:07
Служба зайнятості Сумщини допоможе у боротьбі з негодою
Сегодня 11:00
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.