На Сумщине прогнозируют дожди

Сохранится неустойчивая с осадками в виде дождя и мокрого снега, теплее обычной погода.
5 января: облачно, ночью дождь с мокрым снегом, слабый гололед, днем небольшой дождь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.
6 января: облачно, ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.
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