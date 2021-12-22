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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00188

Лебединские полицейские раскрыли кражу металлических изделий

Несколько дней понадобилось правоохранителям, чтобы установить личность злоумышленницы, разыскать ее и вернуть похищенные вещи владелице.

За помощью к работникам отделения полиции № 3 (г. Лебедин) обратилась 45-летняя жительница села Штеповка. Она рассказала, что неизвестные сорвали навесной замок в ее нежилое домохозяйство и похитили оттуда металлические вещи.

По предварительным подсчетам, общий ущерб похищенного составляет около тысячи гривен.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, причастного к данному преступлению. Ею оказалась 48-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции изъяли все похищенные вещи и вернули их владелице.

В отношении злоумышленницы в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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