Лебединские полицейские раскрыли кражу металлических изделий

За помощью к работникам отделения полиции № 3 (г. Лебедин) обратилась 45-летняя жительница села Штеповка. Она рассказала, что неизвестные сорвали навесной замок в ее нежилое домохозяйство и похитили оттуда металлические вещи.
По предварительным подсчетам, общий ущерб похищенного составляет около тысячи гривен.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, причастного к данному преступлению. Ею оказалась 48-летняя местная жительница.
Сотрудники полиции изъяли все похищенные вещи и вернули их владелице.
В отношении злоумышленницы в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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