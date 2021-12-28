На Сумщине легковушка слетела в кювет: пострадала пассажирка

Вчера около 14.20 патрульным поступило сообщение о ДТП на автодороге Н 12 Сумы — Полтава, неподалеку от села Гребениковка.
На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 58-летний водитель транспортного средства Nissan Tilda, не выбрав безопасную скорость в движении, не справился с управлением, после чего допустил выезд за пределы проезжей части, что привело к опрокидыванию автомобиля.
В результате ДТП 55-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.