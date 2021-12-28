На Сумщине полностью вакцинировалось от COVID-19 свыше 45% взрослого населения Вакцинировалось 427 405 человек, что составляет 48,14% взрослого населения, в том числе 403 153 пациента или 45,41 % – двумя дозами.

По состоянию на 4 января в области сделано всего 830 684 прививок (935,6 на 1 тысячу взрослого населения. В течение 3 января проведено 408 прививок, в том числе в 10 центрах массовой вакцинации населения – 322).

Охват прививками лиц старше 60 лет – 45,50%, в том числе двумя дозами – 43,41%.

На остатке есть вакцины СORONAVAC – 30 535 доз, COMIRNATY™ – 47 247 доз, ASTRAZENECA – 19 190 доз, MODERNA – 1010 доз.

Напомним, что в Сумской области создан 21 центр массовой вакцинации населения, 147 пунктов прививки, 34 мобильных бригады.