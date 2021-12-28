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На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)

3 января в 19:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Вишневая в с. Терновка на Конотопщине.

О пожаре сообщила владелица, увидевшая охваченную пламенем кровлю сооружения. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 15-й государственной пожарно-спасательной части, 38-го государственного пожарно-спасательного поста, добровольную пожарную команду местного предприятия и местную пожарную команду с. Красное.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля по всей площади, перекрытие на площади до 8 кв. м, мебель, личные вещи и бытовую технику. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 км от очага горения.

В 20:10 возгорание локализовали, а в 21:50 израсходовав на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 3 работника местной пожарной команды с. Красная и добровольная пожарная команда местного предприятия.

Общество Пожар
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