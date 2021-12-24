В Сумах отключили воду на Тополе

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение на ул. Тополянская, ул. Мусоргского, ул. Шахтерская, ул. Новоселовская, ул. Патона, ул. Героическая, ул. Горовая, проезд Горовой.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по ул. Труда, 3....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды ул. Соборная и Нижнесоборная....
Сегодня, 24 декабря, произошел порыв возле дома № 40 по ул. Героев Крут....