На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек

По состоянию на 4 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 292 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2837 летальных случаев, за прошедшие сутки – 2 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 897 человек, из них за минувшие сутки – 50 (Сумской р-н – 50).
COVID-19 подтвердили у 37 человек (Конотопский р-н – 5, Сумской р-н – 32)....
COVID-19 подтвердили у 74 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 7, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 139 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 17, Роменский р-н – 21, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 218 человек (Конотопский р-н – 59, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 23, Сумской р-н –...
Как сообщил во время видеоселекторного совещания главный санитарный врач области Владимир Збаражский, следующий пик заболеваемости COVID-19 следует ожидать уже в...