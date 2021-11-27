Сумчан запрошують на онлайн-забіг «Біжу за тисячу»

«Майже два роки тому, на початку пандемії, ми з вами бігали онлайн-забіг "Біжу за масочку" і ніхто навіть подумати не міг, що онлайн-забіги продовжаться на два роки. І ось сьогодні ми відкриваємо реєстрацію на онлайн-забіг "Біжу за тисячу"!», - пишуть організатори.
Дистанції: 42км, 21км, 10км, 5км.
Вартість реєстрації: до 23.01 - 250 грн.
1. Реєстрація: обирай дистанцію, реєструйся та оплачуй стартовий внесок!
2. Забіг: подолай обрану дистанцію в період з 26.10 по 23.01 включно, та надсилай на пошту online.raceproject@ukr.net свій результат (активне посилання на будь-який додаток), у темі листа вказавши: стартовий номер, забіг, ПІБ (напр. 1025, Біжу за тисячу, Іванов Іван).
3. Отримання медалі: медалі відправляються протягом 14 дня після закінчення заходу, на вказану адресу.
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