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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ромнах сумчанину сообщили о подозрении в краже лифтового оборудования

В результате действий злоумышленника лифты выходили из строя, и местные жители не могли ими пользоваться.

В декабре прошлого года в Роменский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в машинном отделении лифтовой шахты одной из многоэтажек города сработала сигнализация. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

В то же время у подъезда многоэтажки находился механик, который попытался остановить злоумышленника, но тот скрылся, потеряв рюкзак.

Во время осмотра вещей злоумышленника правоохранители обнаружили разные инструменты и похищенное оборудование из лифта. А электромеханик запомнил и описал облик злоумышленника. Впоследствии сотрудники полиции установили его личность и разыскали. Им оказался 31-летний сумчанин, в последнее время проживающий в городе Ромны.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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