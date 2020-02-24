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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские дорожники утверждают, что усиленно чистят дороги в городе

3 января на дорогах Сум работает 45 единиц спецтехники КП «Дорремстрой».

В связи с ухудшением погодных условий и усилением осадков спецтехника КП «Дорремстрой» 3 января работает в усиленном режиме.

С 00:00 по городу работало 6 пескоразбрасывателей, а с 6:00 утра к ним присоединилась снегоуборочная техника, которая продолжает работать и сейчас, сообщается на сайте предприятия.

В настоящее время на дорогах областного центра работает 45 единиц спецтехники – 6 пескоразбрасывателей и 39 единиц снегоуборочной техники.

КП «Дорремстрой» еще раз настойчиво просит водителей не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать аварийные ситуации!

Напоминаем маршруты движения техники при посыпке дорог противогололедной смесью и очистке от снега.

Общество Уборка снега
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