В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек COVID-19 подтвердили у 37 человек (Конотопский р-н – 5, Сумской р-н – 32).

По состоянию на 3 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2835 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 847 человек, из них за минувшие сутки – 53 (Сумской р-н – 53).