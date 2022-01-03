В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек

По состоянию на 3 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2835 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 847 человек, из них за минувшие сутки – 53 (Сумской р-н – 53).
COVID-19 подтвердили у 74 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 7, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 139 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 17, Роменский р-н – 21, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 218 человек (Конотопский р-н – 59, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 23, Сумской р-н –...
Как сообщил во время видеоселекторного совещания главный санитарный врач области Владимир Збаражский, следующий пик заболеваемости COVID-19 следует ожидать уже в...
COVID-19 подтвердили у 188 человек (Конотопский р-н – 36, Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 24, Сумской р-н –...