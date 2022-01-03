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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек

COVID-19 подтвердили у 37 человек (Конотопский р-н – 5, Сумской р-н – 32).

По состоянию на 3 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2835 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 847 человек, из них за минувшие сутки – 53 (Сумской р-н – 53).

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Общество Коронавирус
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