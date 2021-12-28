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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:47398

Кому из украинцев повысят пенсии в январе

В 2022 году украинским пенсионерам пообещали 12 повышений выплат, причем трем категориям новую повышенную пенсию можно ждать уже в январе.

Об этом сообщило Минсоцполитики.

С 1 января повышаются пенсии для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Новый минимум выплат составит 14 600 грн для первой группы инвалидности, 9 500 — для второй и 7 000 — для третьей.

С 1 января увеличиваются пенсии по потере кормильца семьям военнослужащих, погибших в зоне АТО/ООС. По предварительным данным, получат такую выплату более 2000 человек. Нетрудоспособным лицам, находившимся на иждивении военнослужащего, будут выплачивать минимум 7800 грн.

В течение года по-новому будут начисляться пенсии женщинам, родившимся в 1962 году и достигающим пенсионного возраста — 60 лет. К начисленной пенсии применяется повышающий коэффициент 9%.

Напомним, следующее повышение пенсий запланировано на 1 марта. Планка, установленная для минимальных выплат, будет повышаться в июле и в декабре. В октябре повысят введут доплаты лицам 70 лет и старше.

Экономика
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