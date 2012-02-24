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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:491778

С 1 января жители Сумщины должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспорту

С 1 января в Украине вступают в силу изменения в закон об электронных коммуникациях.

Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным. Закон предусматривает, что конечный пользователь обязан идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Закон предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, не подписавшим договор или не осуществившим идентификацию. После двух месяцев с момента прекращения, если пользователь не заключил или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.

Для чего нужна регистрация SIM-карты?

Таким образом, можно будет повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине. В частности, данные и персональная информация украинцев. Это также должно служить защитой от ряда мошеннических схем, направленных на угон номера и банковских данных.

Общество Мобильная связь
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