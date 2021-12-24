Сумские баскетболисты сыграют на Кубок Украины

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» примет БК «Днепр», который выступает в Суперлиге. Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 59). Начало в 18.00. Вход свободный, но зрителей будут пускать при наличии ковид-сертификатов/отрицательных тестов и ограниченное количество (2/3 заполненности).
Накануне поединка «Днепр» на 6-м месте в Суперлиге с 12 победами и 10 поражениями, сумчане – на 3-м месте в группе 1 высшей лиги с показателем 7-7.
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