Сумские баскетболисты сыграют на Кубок Украины В среду, 5 января, в Сумах пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» примет БК «Днепр», который выступает в Суперлиге. Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 59). Начало в 18.00. Вход свободный, но зрителей будут пускать при наличии ковид-сертификатов/отрицательных тестов и ограниченное количество (2/3 заполненности).

Накануне поединка «Днепр» на 6-м месте в Суперлиге с 12 победами и 10 поражениями, сумчане – на 3-м месте в группе 1 высшей лиги с показателем 7-7.