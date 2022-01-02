В новогоднюю ночь в Сумах пьяный водитель врезался в дерево

Прибыв на место, инспекторы обнаружили поврежденный автомобиль Ford Edge, находившийся за пределами проезжей части. Выяснилось, что водитель этого транспортного средства, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
В ходе общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения в связи с состоянием опьянения он категорически отказался.
На мужчину патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения учитывая состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП.
Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль въехал в электроопору....
1 января в 10:49 отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части привлекалось для оказания помощи....
Патрульные разыскали несовершеннолетнего водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия....
В новогоднюю ночь спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины два раза выезжали на помощь водителям, которые из-за сложных погодных...
31 декабря в 20:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....