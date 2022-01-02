В новогоднюю ночь в Сумах пьяный водитель врезался в дерево 1 января, около 5 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили поврежденный автомобиль Ford Edge, находившийся за пределами проезжей части. Выяснилось, что водитель этого транспортного средства, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В ходе общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения в связи с состоянием опьянения он категорически отказался.

На мужчину патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения учитывая состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП.