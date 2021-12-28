Поліція Конотопщини встановлює обставини автопригоди за участю велосипедиста Вчора ввечері у Конотопі сталась дорожньо-транспортна пригода між велосипедом та легковим автомобілем, у результаті якої велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Близько 17 години на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на вулиці Братів Лузанів.

Негайно прибувши на місце події, працівники Конотопського районного відділу поліції встановили, що пригода сталась між велосипедом та легковим автомобілем ВАЗ- 211010, під керуванням 35-річного місцевого мешканця.

У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди отримав травми 62-річний велосипедист. Він був доставлений до Конотопської центральної районної лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ комунікації поліції Сумської області