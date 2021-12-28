На Сумщині неповнолітній викликав пожежних, поліцію та швидку на вигадану пожежу з постраждалим Витівка може дорого обійтись батькам неповнолітнього телефонного хулігана з села Білиця Ямпільської селищної ради, який вночі підняв на ноги всі екстрені служби

Сьогодні, другого січня, близько першої години ночі він зателефонував на номер «101» та повідомив про велику пожежу у своєму селі. До Білиці вирушили пожежні розрахунки, карета швидкої допомоги та наряд поліції. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що жодної пожежі цього дня в Білиці не було.

Особистість неповнолітнього правопорушника була встановлена правоохоронними органами. Так, як він ще не досяг віку з якого настає адміністративна відповідальність, відповідати за його дії доведеться матері, пише Ямпіль.інфо.