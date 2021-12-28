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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31801

В Ромнах пьяный водитель въехал в электроопору

Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль въехал в электроопору.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром в Ромнах по улице Конотопской. Как предварительно установили сотрудники полиции, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21112" столкнулся с электроопорой на обочине дороги. В результате происшествия молодой человек получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Как выяснилось, он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители проводят дальнейшую проверку и решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ч.1 ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения...» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция обращается к водителям: соблюдайте правила дорожного движения. От ваших действий может зависеть как собственная жизнь, так и жизнь других лиц. Новогодние праздники не повод, чтобы садиться за руль под хмельком, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Пьяный за рулем
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