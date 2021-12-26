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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:24422

Завтра на Сумщине прогнозируют сложные погодные условия

В связи с выходом активного циклона 3 декабря по Сумской области и Сумы ожидаются сложные погодные условия.

Ночью сильный снег, метель, утром и в первой половине дня гололед, в течение суток порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды
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Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
10.30; 13.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Театралізоване дитяче шоу "Новорічна фантазія"
Театралізоване дитяче шоу "Новорічна фантазія"
Праздники Сумська обласна філармонія
12.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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