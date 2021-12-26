Завтра на Сумщине прогнозируют сложные погодные условия

Ночью сильный снег, метель, утром и в первой половине дня гололед, в течение суток порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
В ближайшие дни на Сумщине сохранится неустойчивая, более теплая обычная погода....
В новогоднюю ночь и 1 января погоду будет формировать котловина циклона и атмосферные фронты....
Ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега, временами с дождем и колебания температуры....
Сумской областной центр гидрометеорологии предупреждает жителей Сумщины об ухудшении погодных условий....
В начале новой недели в Сумской области сохранится морозная, неустойчивая погода....