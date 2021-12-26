Завтра на Сумщине прогнозируют сложные погодные условия В связи с выходом активного циклона 3 декабря по Сумской области и Сумы ожидаются сложные погодные условия.

Ночью сильный снег, метель, утром и в первой половине дня гололед, в течение суток порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).