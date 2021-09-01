На Сумщине подвели погодные итоги декабря В первых двух декадах месяца преобладала более теплая, чем обычная, неустойчивая погода с выпадением осадков преимущественно в виде мокрого снега и дождя, обусловленная активной циклонической деятельностью.

В начале третьей декады декабря в тылу циклона произошел интенсивный залив холода, произошло резкое и глубокое похолодание.

1 декабря на крайнем севере области, на остальной территории 12-20 декабря произошел переход средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения, установился зимний период, что на 13-32 дня позже среднего многолетнего срока за период (1986-2005гг.).

Средняя температура воздуха в декабре составила 1-2,5°С мороза, что на 1-2°С выше месячной климатической нормы. Максимальная температура воздуха первой декады повышалась до 4-7°С тепла. Минимальная температура воздуха снижалась до 15-19°С мороза.

Осадков выпало 33-55 мм, что составляет 90-160% от нормы за соответствующий период.

К концу декабря высота снежного покрова на преобладающей территории области составляла 3-8 см. Глубина промерзания грунта на преобладающей территории области 6-22 см.

Ветер преобладал умеренный. В конце второй декады на востоке наблюдалось его усиление 17 м/с.