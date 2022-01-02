В Новогоднюю ночь сумские патрульные обнаружили нетрезвого именинника за рулем авто Событие произошло ночью 1 января, около 1 часа 30 минут, в Ахтырке.

За нарушение ПДД инспекторы остановили автомобиль ЗАЗ. За рулем находился 44-летний мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения. Также инспекторы установили, что он не имеет права управления, поскольку не получал водительское удостоверение соответствующей категории. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки. Результат обзора – 0,35 промилле.

Инспекторы составили на водителя, который, как стало известно, в этот день праздновал свои именины, админматериалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. От управления его отстранили.