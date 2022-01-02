На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 74 человек COVID-19 подтвердили у 74 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 41, Шосткинский р-н – 2).

По состоянию на 2 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2834 летальных исхода, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 125 794 человек, из них за прошедшие сутки – 181 (Конотопский р-н – 69, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 100, Шосткинский р-н – 11).