На Сумщине спасатели помогли достать авто из кювета (видео)

По предварительным данным, в Ахтырском районе на автодороге вблизи с. Гай-Мошенка, автомобиль Peugeot 301 попал в кювет.
Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости отбуксировали легковушку из кювета на дорогу. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
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