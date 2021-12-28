На Сумщине спасатели помогли достать авто из кювета (видео) 1 января в 10:49 отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части привлекалось для оказания помощи.

По предварительным данным, в Ахтырском районе на автодороге вблизи с. Гай-Мошенка, автомобиль Peugeot 301 попал в кювет.

Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости отбуксировали легковушку из кювета на дорогу. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.