В Сумах 17-летний мажор на БМВ без прав совершил ДТП и поехал дальше (видео) Патрульные разыскали несовершеннолетнего водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия.

31 декабря, около 10 часов, на улице Ярослава Мудрого, водитель автомобиля BMW 523i, не соблюдав безопасной скорости движения и дистанции, допустил наезд на припаркованный автомобиль Peugeot. Но вместо того, чтобы остановиться и вызвать полицейских, он сразу покинул место происшествия.

Осмотрев камеры видеонаблюдения, инспекторы установили транспортное средство, после чего его оперативно разыскали. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний сумчанин.

На парня патрульные составили три админматериала:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;

- ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП;

- ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.