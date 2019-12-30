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Смолоскипна хода на честь Дня народження Бандери відбулася у Сумах

Смолоскипна хода з нагоди Дня народження голови проводу ОУН Степана Бандери відбулася ввечері 1 січня в Сумах.

Близько сотні учасників у супроводі кількох десятків поліцейських о 17 годині зібралися біля МРЦ "Романтика", запалили смолоскипи і, вигукуючи гасла, пішли через площу Незалежності та вулицю Соборну до Покровської площі, пише Суспільне.

Смолоскипна хода на честь Дня народження Бандери відбулася у Сумах

Хода завершилася біля будинку, де в 1941-1942 роках діяв обласний підпільний провід ОУН на чолі з Семеном Сапуном, учасники якого загинули від рук німецьких окупантів у в'язниці в 1943 році.

Смолоскипна хода на честь Дня народження Бандери відбулася у Сумах

Зібрання закінчили флешмобом, який, за словами очільника "Правого сектору" Сергія Супруна, проводять в різних куточках України.

"Якщо ти вважаєш себе українцем, як ти можеш не любити свою мову, традиції? Чи потрібна нам буде така Україна, якщо тут не майорітиме синьо-жовтий прапор, якщо не лунатиме українська пісня, якщо ми не бачитимемо вишиванок?" - сказав під час виступу Супрун.

Смолоскипна хода на честь Дня народження Бандери відбулася у Сумах
 
Общество Степан Бандера Факельное шествие
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