На Сумщине продолжатся температурные качели

2 января: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -3...-8°С.
3 января: облачно, ночью сильный снег, местами метель, днем мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -6..-11°С, днем -1..+4°С.
4 января: облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем 0..+5°С.
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