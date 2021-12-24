На Сумщине продолжатся температурные качели В ближайшие дни на Сумщине сохранится неустойчивая, более теплая обычная погода.

2 января: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -3...-8°С. 3 января: облачно, ночью сильный снег, местами метель, днем мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -6..-11°С, днем -1..+4°С. 4 января: облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем 0..+5°С.