В новогоднюю ночь в Ромнах два автомобиля вылетели в кювет

Дорожно-транспортные происшествия произошли в городе Ромны. К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта вытащили автомобили на дорогу.
31 декабря в 20:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
Вчера около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Металлургов....
30 декабря, около 9 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с участием 4-х автомобилей на улице Ивана Харитоненко....
Вчера, около 12.30, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковской и Героев Сумщины....
Авария произошла 28 декабря около 18.20 на улице Прокофьева....