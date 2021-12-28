В новогоднюю ночь в Ромнах два автомобиля вылетели в кювет В новогоднюю ночь спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины два раза выезжали на помощь водителям, которые из-за сложных погодных условий не справились с управлением и съехали в кювет.

Дорожно-транспортные происшествия произошли в городе Ромны. К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта вытащили автомобили на дорогу.